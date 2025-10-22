Bursa - Sisle örtülü Uludağ’da sonbahar güzelliği dronla görüntülendi

TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ın Bakacak mevkisindeki seyir tepesinde, sararan ağaçların çevresinde oluşan sisle ortaya çıkan sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.

Bursa sınırlarında yer alan, 12 bin 762 hektar orman alanına sahip Uludağ, 33’ü bölgeye özgü, 138’i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık ve gürgen gibi ağaçların yer aldığı bölgede, sonbaharın gelişiyle doğa, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Türkiye’nin ilk kayak merkezi olan ve ‘beyaz cennet’ olarak tanımlanan Uludağ’ın Bakacak mevkisindeki seyir tepesinde, sararan ağaçlar ve oluşan sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu. Doğaseverlerin de ilgi gösterdiği manzara, dronla havadan görüntülendi. (DHA)

Haber: Murat ÇOBANGİL/ BURSA, (DHA)