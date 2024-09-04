Bursa siyah inciri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin (Bursa karası) Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir güzel haber de Bursa siyah incirinden geldi.

Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini. Devamı da gelecek." dedi.

Yumaklı, dün de Konya'da yetişen Hüyük çileğinin AB tescili aldığını duyurmuştu.

📣 Bir güzel haber de Bursa Siyah İnciri'nden geldi.



🇹🇷 Bursa’nın Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi'nden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu.



🇪🇺 Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 26’ya yükseldi.



☺️ Dün söylemiştik listeye… pic.twitter.com/hMNW9nRT5H — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 4, 2024

Bursa siyah inciri ile birlikte 26'ya ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri."

BAKAN KACIR: 61 BAŞVURUMUZUN TESCİL SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası tescil haberlerinin peş peşe geldiğini vurgulayan Kacır, "Bursa siyah inciri/Bursa siyahı, AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaretimiz oldu. 4'ü ilan aşamasında olmak üzere 61 başvurumuzun tescil süreçleri devam ediyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizle ülkemizin zengin kültür ve lezzet mirasını dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz. Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.