Bursa Tanpınar Yılı'nda: Huzur'a Huzursuz Bir Bakış

Mahir KANAAT

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’a bugünden bakan 'Huzur’a Huzursuz Bir Bakış' başlıklı dinleti ve söyleşi, 24 Ocak Cumartesi günü 14.00’te Bursa Şehir Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.

Etkinlik, Itrî Efendi ve Dede Efendi’den seçilen eserlerin seslendirileceği bir dinletiyle başlayarak yazarlar Sırma Köksal ve Emre Ayvaz Huzur romanı etrafında Tanpınar’ı bugün okumanın imkânları üzerine konuşacakları bir söyleşiyle devam edecek.

Köksal ve Ayvaz'ın, yazarın metinlerinin bugünle kurduğu bağı tartışmaya açacağı söyleşide romanın estetik dünyasının yanı sıra bugünün okurunda uyandırdığı huzursuzluklar, kırılmalar ve sorular da yer bulacak.

Tanpınar’ın metinlerinin, aradan geçen zamana rağmen neden hâlâ canlı, neden hâlâ rahatsız edici ve düşündürücü olduğu, bugünün toplumsal ve bireysel deneyimleri ışığında değerlendirilecek. 'Bursa Tanpınar Yılı' kapsamında düzenlenen söyleşide, Tanpınar’ın edebiyat dünyası müzik, edebiyat ve düşünce ekseninde yeniden ele alınacak.

Bursa Kültür'ün Şehir Kütüphanesi Üftade Gösteri ve Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak düzenleyeceği etkinlik tüm katılımcılara açık.