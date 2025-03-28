Bursa tarihi günler yaşadı

Bursa BirGün

İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Bursa halkı, ilk andan itibaren kentin sokaklarını doldurdu. Bu öfke, Bursa’da en belirgin şekilde, belki de bugüne kadar hiç olmadığı kitlesellikte bir gençlik direnişiyle kendini gösterdi.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk tepki, CHP’nin üyelerini basın açıklaması için parti binasına çağırmasıyla ortaya çıktı. Bu açıklamaya gelenler il binası dışına, sokağa taşınca ilk sokak eylemi gerçekleşmiş oldu.

Bu ilk tepkinin ardından herkes, Bursa’da mutlaka sokağa çıkılarak güçlü bir tepki verilmesi gerektiğini dillendirmeye başladı. DKÖ’lerin, meslek odalarının, sendikaların, partilerin bu yöndeki hareketliliğinin yanı sıra işyerlerinde, evlerinde tek tek insanların büyük bir kızgınlıkla tutuklamalara karşı bir şeyler yapma duygusu oluştu.

İkinci gün, CHP’nin Bursa şehir merkezindeki Kent Meydanı’nda toplanma çağrısı insan seline dönüştü.

Kent Meydanı’nda toplanma çağrısı yapıldığı gün, yürüyüşle bu buluşmaya katılmak üzere üniversiteli gençlerden şehrin başka bir meydanı olan Fomara Meydanı’nda buluşma çağrısı geldi. CHP Gençlik Kolları ve Sol Genç’in başını çektiği ve tüm sol partilerin gençlik örgütlenmelerinin ortak inisiyatifiyle yapılan eylem çağrısına Bursa halkı büyük bir dayanışmayla karşılık verdi ve gençlerin yanında yerini aldı.

Çoğunluğu üniversiteli gençler olmak üzere, liselerden ve mahallelerden gelen binlerce gencin öncülüğündeki kitle, Fomara Meydanı’ndan asıl buluşma alanı olan Kent Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. “Faşizme karşı omuz omuza”, “Hak, hukuk, adalet”, “Gerici faşist halk düşmanı AKP”, “Hükümet istifa”, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla yürüyen binlerce insan, son yıllardaki en kitlesel ve militan bir eyleme imzasını atmış oldu.

Bu ilk büyük sokak eylemindeki diğer bir gözlem de; CHP’li ilçe başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, hatta neredeyse mahalle temsilcilerine varana kadar anons edilmelerine kitlenin “Buraya mitinge değil eyleme geldik” sloganıyla tepki göstermesiydi. Kitlenin, bilinen tarzdaki eylem biçimlerine ve klasik mesajlara kapalı olduğunu göstermesi bakımından bu tepki önemliydi.

Kent Meydanı’nda saatler sonra eylemin sonlandığı çağrısı insanlarda karşılık bulmadı ve başını üniversiteli gençlerin çektiği binlerce eylemci yönünü Altıparmak Heykel yönüne çevirerek yürüyüşe geçti. Yürüyüşü engellemek üzere kurulmuş olan polis barikatını kısa sürede yararak aşan kitle, deyim yerindeyse zincirinden boşalırcasına şehir merkezine, Heykel’e doğru yürüyüşe geçti. Katılımcıların çeşitliliğine ve belirgin bir önderliğin olmayışına rağmen buradaki kitleye hakim olan sloganlar, yıllarca sosyalist hareketin AKP iktidarına ve onun yarattığı düzene karşı dillendirdiği sloganlar olmuştur.

Üçüncü gün, çok daha büyük bir kalabalık, on binlerce insan Bursa’nın diğer merkez ilçesi olan Nilüfer ilçesindeki FSM Bulvarı’nda yürüyüşe geçti.

Dördüncü gün ise şehir merkezinde Heykel’e yürümek üzere eski stadyumda buluşma çağrısına yine kitlesel bir katılım gerçekleşti. Buradan Heykel’e barışçıl şekilde yürümek isteyen kitleye TOMA ve gazla saldıran çevik kuvvet, onlarca insanın yaralanmasına neden oldu. Polisin şiddetine ve TOMA’lı müdahalesine rağmen gece yarısında dağılmayan binlerce insan Kent Meydanı’na doğru sloganlarla yürüyüşe geçmiş ve burada protesto sona erdi.

Genciyle, kadınıyla, işçisiyle, emeklisiyle, demokratı, devrimcisi ile Bursa halkı, ülkedeki kötülüğe ve kötülere karşı, eşit ve özgür bir gelecekten yana, yaşanabilir bir ülkeden yana tavrını koymuştur.