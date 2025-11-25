Bursa- Tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA'da motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyip, trafiği tehlikeye atan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde plakasız motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, sürücünün kimliği tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

-Haber-Kamera:Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)