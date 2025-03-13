Bursa - TIR’la çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

BURSA’nın İznik ilçesinde TIR’la çarpışan traktörün sürücüsü Seyfettin A. yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında İznik-Sakarya yolu BUSKİ şantiyesi önünde meydana geldi. Fahrettin A. yönetimindeki 16 AVM 369 plakalı TIR ile Seyfettin A.’nın kullandığı 16 BBG 59 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörden düşen sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Seyfettin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktörden yola dökülen yağ ve mazot temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)