Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, Kadın Çalışmaları Topluluğu’nu kapattı

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının 2025 yılını ve gelecek 10 yılı ‘Aile Yılı’ ilan etmesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kurulan Kadın Çalışmaları Topluluğu, üniversite yönetiminin kararıyla kapatıldı.

Kararın geri çekilmesini talep eden öğrenciler, topluluğun kapatılma gerekçesinin kendilerine bildirilmediğine dikkat çekti.

Öğrenciler, topluluğun, Boğaziçi Üniversitesi’nde katledilen 15 yaşında Hilal Özdemir ile ilgili açıklama yayımlamalarının ardından üniversite yönetimince kapatıldığını belirtti.

Topluluk üyesi öğrenciler, uzun süredir kampüste kadınların güvenliği ve dayanışması için çalışmalar yürüttüklerini, ancak üniversite yönetiminin sistematik engellemeleriyle karşılaştıklarını kaydetti.

Topluluğun kapatılma kararının “keyfi olduğunu” ifade eden öğrenciler yaptıkları açıklamada, “Bu karar antidemokratiktir. Süreç şeffaflıktan uzak yürütülmektedir. Güvenli kampüsleri inşa edeceğiz, topluluğumuzu geri alacağız. Sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullanarak dayanışma çağrısında bulundu.