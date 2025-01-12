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Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, kentte fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Güncel
  • 12.01.2025 16:49
  • Giriş: 12.01.2025 16:49
  • Güncelleme: 12.01.2025 16:53
Kaynak: İHA
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Bursa Valiliği, fırtına konusunda uyardı.

Valilikten yapulan açıklamada rüzgarın 6 ila 8 şiddetinde rüzgarın etkili olacağı ifade edildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, 13 Ocak 2025 tarihinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir"

Fırtınanın 14 Ocak 2025 saat 23.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

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