Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
Bursa Valiliği, kentte fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.
Kaynak: İHA
Bursa Valiliği, fırtına konusunda uyardı.
Valilikten yapulan açıklamada rüzgarın 6 ila 8 şiddetinde rüzgarın etkili olacağı ifade edildi.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, 13 Ocak 2025 tarihinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir"
Fırtınanın 14 Ocak 2025 saat 23.00'a kadar sürmesi bekleniyor.