Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, fırtına konusunda uyardı.

Valilikten yapulan açıklamada rüzgarın 6 ila 8 şiddetinde rüzgarın etkili olacağı ifade edildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, 13 Ocak 2025 tarihinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir"