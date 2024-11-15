Bursa Valiliği’nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, fırtına konusunda uyardı.

Bursa Valiliği’nden yarın sabah saat 08.00’den başlayıp, gece 23.59’a kadar sürmesi tahmin edilen fırtına uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi’nde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir"