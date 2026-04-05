Bursa ve İzmir’de halk yürüyüşü

HABER MERKEZİ

SOL Parti’nin aylardır ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği rejime karşı halkın birleşik mücadelesine bir çağrı niteliğindeki yürüyüşleri bugün Bursa ve İzmir’de devam edecek.

Bursa’da "Emperyalist Saldırı ve Gerici Dayatmalara Karşı Laik, Demokratik, Devrimci Cumhuriyet için Omuz Omuza" sloganı ile düzenlenecek yürüyüş bugün saat 14.00’de Nilüfer ilçesinde FSM Acıbadem Kavşağı’nda başlayacak.

SOL Partililer İzmir Narlıdere’de ise saat 15.00’da Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi Önünde halk yürüyüşüne katılacak.

Partiden yapılan açıklamada “Bağımsız, Laik ve Demokratik bir Türkiye için, haklarımıza ve özgürlüklerimize sahip çıkmak için birleşiyoruz. Biz kazanacağız, birlikte mücadele ederek, birleşerek kazanacağız” ifadelerine yer verildi.