Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oldu
BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bursa'da, sabah başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Osmangazi ilçesinde bazı vatandaşlar, kar topu oynadı.
Trafik ekipleri, yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Yalova
Yalova'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.