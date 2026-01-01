Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oldu

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 01.01.2026 11:11
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bursa'da, sabah başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Osmangazi ilçesinde bazı vatandaşlar, kar topu oynadı.

Trafik ekipleri, yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Yalova

Yalova'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

