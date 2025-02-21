Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor

Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bursa'da dün itibarıyla başlayan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Uludağ'ın eteklerindeki ilçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini artırmasıyla Mudanya Yolu'ndaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Söz konusu yoldaki ulaşım, ekiplerce kontrollü olarak sağlanıyor.

YALOVA

Yalova da yüksek kesimlerde başlayıp etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Özellikle Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde etkili olan yağışa karşı tedbirlerini arttıran 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul ile Bursa arasında önemli geçiş güzergahı olan kara yollarında tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, olası olumsuzluklara karşı da hazırda bekletiliyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin, kent genelinde etkili olan kar yağışına ilişkin yaşanan gelişmelere müdahale ettiği bildirdi.

Özellikle Armutlu ilçesinde Selimiye, Altınova ilçesinde Sermayecik ve merkezde Sugören ile Güneyköy bölgelerinde yoğun çalışma yapıldığını aktaran Soygüzel, şöyle konuştu:

"Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Köylerimizi birbirine bağlayan yollarımız açık ve şu ana kadar da bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadı. İhtiyaç olması halinde takviye önlemlerimizi de aldık. Vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını rica ediyoruz."

Eğitime bugün ara verilen kentte parklara aileleriyle gelen çocuklar kar topu oynadı.