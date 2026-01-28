Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 28.01.2026 14:50
Kaynak: DHA
Bursa - Yaralıyı bagajda hastaneye götürdüler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşerek yaralanan Erdal K. (40), yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.

Sabah saatlerinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi 842’nci Sokak’taki 4 katlı apartmanın çatısını onaran Erdal K., bastığı kiremitlerin kırılması sonucu tavan arasına düşüp yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erdal K., yakınları tarafından SUV aracın bagajına konularak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Yaralının bagajda hastaneye getirilmesi

-Sedyeye alınıp taşınması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

