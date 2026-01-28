Bursa - Yaralıyı bagajda hastaneye götürdüler
Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşerek yaralanan Erdal K. (40), yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.
Sabah saatlerinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi 842’nci Sokak’taki 4 katlı apartmanın çatısını onaran Erdal K., bastığı kiremitlerin kırılması sonucu tavan arasına düşüp yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erdal K., yakınları tarafından SUV aracın bagajına konularak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Yaralının bagajda hastaneye getirilmesi
-Sedyeye alınıp taşınması
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)