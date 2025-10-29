Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa Yıldırımspor - Alanyaspor: 1-2

Ajans Haberleri
  • 29.10.2025 19:30
  • Giriş: 29.10.2025 19:30
  • Güncelleme: 29.10.2025 19:30
Kaynak: DHA
Bursa Yıldırımspor - Alanyaspor: 1-2

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Emre Doğu, Emrah Türkyılmaz, Yücel Büyük

BURSA YILDIRIMSPOR: Deniz Aydın, Ahmet Kayhan, Mehmet Gülerer, Burak Büyükkaya, Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Hakan Öztürk, Ebu Sıddık Çelik, Ali Mert Işık, Erkan Şentürk, Güneş Güventürk

ALANYASPOR: Victor, Aliti, Bedirhan Özyurt, Viana, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Janvier, Hadergjonaj, Meschack, İbrahim Kaya, Baran Moğultay

GOLLER: Dk. 48 Güneş Güventürk (Bursa Yıldırımspor), Dk. 22 Hadergjonaj (P), Dk. 31 Baran Moğultay (Alanyaspor)

KARTLAR: Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Mehmet Gülerer (Bursa Yıldırımspor), Janvier, Viana, Fatih Aksoy (Alanyaspor),

Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü Tur mücadelesinde 3'üncü Lig ekibi Bursa Yıldırımspor, evinde ağırladığı Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'a mağlup 2-1 oldu ve kupadan elendi.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol