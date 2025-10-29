Bursa Yıldırımspor - Alanyaspor: 1-2
STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Emre Doğu, Emrah Türkyılmaz, Yücel Büyük
BURSA YILDIRIMSPOR: Deniz Aydın, Ahmet Kayhan, Mehmet Gülerer, Burak Büyükkaya, Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Hakan Öztürk, Ebu Sıddık Çelik, Ali Mert Işık, Erkan Şentürk, Güneş Güventürk
ALANYASPOR: Victor, Aliti, Bedirhan Özyurt, Viana, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Janvier, Hadergjonaj, Meschack, İbrahim Kaya, Baran Moğultay
GOLLER: Dk. 48 Güneş Güventürk (Bursa Yıldırımspor), Dk. 22 Hadergjonaj (P), Dk. 31 Baran Moğultay (Alanyaspor)
KARTLAR: Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Mehmet Gülerer (Bursa Yıldırımspor), Janvier, Viana, Fatih Aksoy (Alanyaspor),
Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü Tur mücadelesinde 3'üncü Lig ekibi Bursa Yıldırımspor, evinde ağırladığı Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'a mağlup 2-1 oldu ve kupadan elendi.
