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Bursa’da 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün okula gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Burak Koçak isimli çocuktan haber alınamıyor. Ailenin başvurusunun ardından jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Güncel
  • 06.06.2025 14:04
  • Giriş: 06.06.2025 14:04
  • Güncelleme: 06.06.2025 14:14
Kaynak: İHA
Bursa’da 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Bursa’da dün okula gitmek için evden çıkan ve geri dönmeyen 13 yaşındaki çocuğun bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Orhaneli ilçesi Altındaş Mahallesi’nde yaşayan ilkokul öğrencisi 13 yaşındaki Burak Koçak, dün okula gitmek için evden ayrıldı.

Uzun süre eve gelmeyen öğrencinin ailesi, kendisinden haber alamayınca aramaya çıktı.

Okulun bulunduğu mevkide sırt çantası bulunan Koçak’tan 1 gün geçmesine rağmen haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine başvurdu.

Harekete geçen ekipler, kayıp çocuğu bulmak için çalışmalara başladı.

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