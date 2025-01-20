Bursa’da 18 yaşındaki genç, yakılmış halde ölü bulundu: Yakın arkadaşı gözaltında

Bursa’nın İznik ilçesinde kayıp olan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda yakılmış bir şekilde bulundu. Gencin arkadaşı ise gözaltına alındı

Bursa’nın İznik ilçesindeki evinden çıkan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, "Boyalıca’daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesindeki evinden ayrıldı.

Akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Mehmet Karabıyık’ın ailesi, telefonunu aradığı oğullarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki genç için arama çalışmaları başladı.

ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

İznik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptığı soruşturmada kayıp olan gencin İznik’e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık bir alanda cesedini buldu.

Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı sonra ise yakılarak öldüğü iddia edilirken, bahse konu arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.