Bursa’da 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde araçla çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İznik-Yenişehir yolu Darka mevkiinde 16 FBA 18 plakalı motosiklet ile 06 FE 9125 plakalı araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Baştürk (18), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.