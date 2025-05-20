Bursa’da 2 bin 800 ulaşım işçisi greve çıktı

Ebru ÇELİK

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ'taki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 2 bin 800 işçi greve çıktı. Tren sürücüsü, otobüs şoförü, bakım formenleri ve temizlik işçilerinin başlattığı grev, şehirde ulaşım soruna neden olacağından dolayı CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, grev devam ettiği süreçte bin 500 halk otobüsünün halka hizmet edeceğini açıkladı.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI YANILTICI

Demiryol-İş Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, “Yasal süreç kapsamında grev ilan edildi ve uzlaşma sağlanamayınca işçiler yeniden greve çıktı. İşçilerin büyük çoğunluğu şu an belediye binası önünde. Belediye son olarak yüzde 30 oranında zam teklif etti. İşçilerin talebi ise yüzde 35’ti. Enflasyon farkı üzerine belediye yüzde 2 teklif etti, ancak biz yüzde 4 talep ettik. Ayrıca sosyal haklar konusunda da anlaşmazlık yaşandı. Yemek parası, risk tazminatı vardiya zammı, kıdem zammı gibi talepler karşılık bulmadı. Bu nedenlerle işçiler grev kararı aldı” dedi. Gültekin, konuşmasına şöyle devam etti: “Başkanın açıklamasında verdiği rakamlar yanıltıcı. Yol, yemek, erzak çeki, eğitim yardımı gibi sosyal hakların yıllık ortalaması da maaşın içine katılarak sunulmuş. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak muhtemel zamlar da tahmini olarak hesaba dâhil edilip şişirilmiş. Bugün bir otobüs şoförünün eline, ikramiye dâhil, yaklaşık 38 bin ila 41 bin TL arasında geçiyor. Biz sendika olarak her zaman müzakereye açığız. Talepler karşılanırsa grev sonlandırılabilir.”

BU ÜCRETLERLE GEÇİNEMİYORUZ

Otobüs şoförü Ferhat Akkoyun da Belediye Başkanı’nın açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Benim bankadan çektiğim net maaş 37 ile 40 bin arasında oluyor. Bu maaşa evim olmasına rağmen geçinemiyorum. Oğlumdan maddi destek alıyorum, bu ücretlerle geçinemiyoruz. Bursa’da en ucuz kira 20 bin lira ve burada greve çıkanların çoğu da kirada oturuyor. Başkanın teklif ettiği rakamların doğrusu ise 69 bin lira. Geçen yıl temmuzdan beri zam da almadık. Ocak ayında sözleşmemiz bitti. Yani bir yıldır aynı ücretleri alıyoruz. Burada greve çıkan 2 bin 800 işçi kararlı. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadele edeceğiz.”

BİZ İŞÇİMİZİN YANINDAYIZ

Bursa Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey ise “Tüm yapıcı ve olumlu tavrımıza rağmen, belediye hizmetlerini aksatacak düzeyde talepleri nedeniyle anlaşma sağlanamamıştır” dedi. Bozbey’in açıklaması şu şekilde: "Sendikanın tutumundan greve gitmek zorunda kalındı. Bin 500 civarında halk otobüsü de aynı anda görevi başında. Biz işçimizin yanındayız. Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL’dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL’dir.”