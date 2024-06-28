Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa’da 2 motosiklet çarpıştı; sürücüler yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.06.2024 16:45
  • Giriş: 28.06.2024 16:45
  • Güncelleme: 28.06.2024 16:45
Kaynak: DHA
Bursa’da 2 motosiklet çarpıştı; sürücüler yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1'i ters istikametten gelen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i kadın, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Burak D. (26) yönetimindeki motosiklet, ters istikamette seyreden Nuray C.'nin (35) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Devrilen motosikletlerden düşüp yaralanan sürücüler, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

BirGün'e Abone Ol