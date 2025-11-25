Bursa’da 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün (24 Kasım Pazartesi) Sölöz Mahallesi'ndeki Sölöz İlkokul/Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 24 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı.

Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere sevk edildi.

Öğrenciler ayakta tedavi edildi. Yemeklerden de numune alındı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: ZEHİRLENME DEĞİL, VİRAL ENFEKSİYON

Yaşananların ardından Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada öğrencilerin zehirlenmediği, mevsimsel viral enfeksiyon yaşadığı aktarıldı.

Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

"Sölöz İlkokulu/Ortaokulu’nda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü zehirlenme şüphesiyle Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine sevk edilen 24 öğrencimizin yapılan tahlil ve muayeneleri sonuçlarına göre ayakta tedavileri uygulanmış olup, öğrencilerimiz evlerine gönderilmiştir. Hastaneden alınan bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizde mevsimsel bir viral enfeksiyon olduğu tespit edilmiş olup, herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Öğrencilerimizin sağlık durumları iyi olup, gerekli kontroller titizlikle yapılmıştır. Süreç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sağlık birimleri tarafından yakından takip edilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YILDIRIM İLÇESİNDE DE 8 ÖĞRENCİ PROFİTEROLDEN ZEHİRLENDİ

Öte yandan kentin Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda 8 öğrenci kantinde satılan profiterolden zehirlendi.

Bugün yaşanan olay sabah saatlerinde Çınarönü Mahallesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

8 öğrenci, ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; veliler, tatlıların son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayetçi oldu.