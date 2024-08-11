Bursa’da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

BURSA’nın Karacabey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki ağaca çarpan Suriye uyruklu motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Öküzçayırı mevkisinde meydana geldi. Yenisarıbey Mahallesinden Akhisar Mahallesine seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed Şeyho (20) yönetimindeki 01 MB 9358 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.