Bursa’da ağaca çarpıp devrilen traktörün sürücü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ağaca çarparak devrilen traktörün sürücü Recep Önez (66), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Recep Önez’in kullandığı traktör, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Recep Önez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası Önez’in cenazesinin bugün Yeni Gürle Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.