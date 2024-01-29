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Bursa’da ahşap ev yandı

Ajans Haberleri
  • 29.01.2024 11:41
  • Giriş: 29.01.2024 11:41
  • Güncelleme: 29.01.2024 11:41
Kaynak: İHA
Bursa’da ahşap ev yandı

Bursa’da tarihi Kumyaka Köyü’nde ahşap bir ev alev alev yandı.

Olay, Mudanya ilçesi Kumyaka Köyü’nde meydana geldi. Gece yarısı ahşap tarihi bir evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yarım saatte kontrol altına aldı. Evden geriye kül yığını kalırken, yangın anları vatandaşlar tarafından kaydedildi. 

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