Bursa’da ambulans kaza yaptı: 1’i sağlık personeli 3 kişi yaralandı

Bursa’da yaralı taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, kazada 1’i sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu Mihraplı Caddesini Yıldırım Caddesi’ne bağlayan trafik ışıklarında yaşandı. 16 LH 407 otomobil, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 16 AHL 827 plakalı 112 ambulansına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans trafik ışıklarına ve levhaya çarptı. Levha da 16 EAN 77 plakalı başka bir otomobilin üzerine devrildi.

Kazanın şiddetiyle ambulans yan yatarken, 1 sağlık personeli ve 2 vatandaş kazada yaralandı. Kazadan sonra olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen başka ambulanslarla yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafikte aksamalar meydana geldi. Polis, kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi aldı.