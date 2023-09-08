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Bursa’da aniden yola çıkan kamyonet akülü bisiklete çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde kamyonet ile akülü bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 09:28
  • Giriş: 08.09.2023 09:28
  • Güncelleme: 08.09.2023 09:28
Kaynak: İHA
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Bursa’da aniden yola çıkan kamyonet akülü bisiklete çarptı

Atatürk Caddesi üzerinde petrol istasyonu karşısında meydana gelen olayda cadde üzerinde seyir halinde olan akülü bisiklet aniden yola çıkan kamyonet ile çarpıştı. 

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan akülü bisiklet sürücüsü ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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