Bursa’da araç 30 metrelik şarampole uçtu: 4 yaralı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada 30 metre yüksekliğindeki şarampole uçan araçtaki aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi Kırkdamla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 16 AJJ 227 plakalı araç, yokuştan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak, 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan aile fertleri İ.G, A.G, Ö.A.G. ve H.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastaneye kaldırılan 2’si çocuk 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.