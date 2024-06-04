Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan isimli çocuk ölü bulundu. Ali Furkan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin içinde bırakılan 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Müteahhit olduğu belirtilen baba Mehmet G, 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan’ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti.

Ali Furkan'ı araçta bırakan Mehmet G, bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracına geri döndü.

Aracın kapısını açan baba Mehmet G, çocuğunu hareketsiz halde buldu. Özel bir hastanenin acil servisine getirilen çocuğun solunum sorunu yaşadığı tespit edildi.

Ali Furkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.



