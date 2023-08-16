Bursa’da aranan şahıslara baskın: 21 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü il merkezinde 20 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 21 kişi adreslerinde yakalanıp gözaltına alınırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Baskında, kasten adam öldürmekten 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., hırsızlıktan 11 yıl cezası olan E.K. ve yine hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.