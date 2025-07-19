Bursa’da asansör boşluğuna düşen genç yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşını çalıştığı inşaata ziyarete giden genç, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Feyyaz Sokak’ta bulunan inşaatta meydana geldi. Arkadaşını ziyarete giden Murat Y. (26), 1. katta gezdiği sırada bir anda asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.