Bursa’da asgari ücret protestosu: "Sefalet ücretine teslim olmayacağız"

Bursa Fomara Meydanı’nda bir araya gelen SOL Parti, EMEP, TİP DEM Parti ve demokratik kitle örgütleri, 28 bin 75 TL olarak belirlenen yeni asgari ücreti protesto etti. "Sefalete teslim olmayacağız" pankartının açıldığı eylemde, milyonları açlığa mahkûm eden sermaye düzenine karşı ortak mücadele vurgusu yapıldı.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Eylemde okunan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Asgari ücret, açlık sınırını dahi geçemeyerek milyonlar için geçim ücreti olmaktan çıktı. İşçiler bir yıl boyunca 28 bin 75 TL ile çalışmaya mahkûm edilirken, açlık sınırı 30 bin TL’ye dayanmış durumda. Belirlenen bu miktar, yoksulluk sınırının ancak dörtte birine denk geliyor. Saray rejimi asgari ücreti tırpanlayarak açlık sınırının altında bir yaşamı reva gördü.

“BİR TARAFTA MİLYARLARCA LİRALIK KÂRLAR, DİĞER TARAFTA AÇLIK VE YOKSULLUK”

Bir tarafta işçinin alın teri üzerinden kazanılan milyarlarca liralık kârlar, diğer tarafta açlık ve yoksulluk hüküm sürüyor. Sarayın bir günlük harcaması 58 milyon TL’ye ulaşırken, asgari ücretli günlük kazancıyla bir kilo et dahi alamıyor. Sermayeye bütçeden devasa kaynaklar ayrılırken işçi ve emekçilere sadece karın tokluğu dayatılıyor. Bu düzenin değişmesi şarttır.”

TÜRKİYE AVRUPA’NIN SONUNA İTİLDİ

Türkiye'de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücret ve civarında bir gelirle yaşam mücadelesi verdiğinin belirtildiği açıklama şöyle devam etti: “2015 yılında Türkiye’den daha düşük asgari ücrete sahip 14 AB ülkesi varken, bugün bu sayı ikiye düşmüş durumda. 2025 yılında asgari ücretin yıllık alım gücü kaybı 150 bin TL’yi aşmışken, iktidar yoksulluğu kalıcı hâle getirmeyi tercih ediyor.

“SADECE ELEŞTİRMEK YETMEZ”

Asgari ücret belirleme sürecinde sendikal bürokrasinin sorumluluğu büyüktür. Komisyon yapısını bahane ederek kenara çekilmek ve sadece eleştirmek yetmez. Sorumluluk almak, milyonları mücadeleye çekmek ve sermayenin karşısına dikilmek gerekir. Metalden gıdaya dev tekellerin merkezi olan Bursa’da, üreten işçiler artık payını istiyor. Tüm işçiler, insanca yaşamı güvence altına alacak bir ücret ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması için birlikte mücadeleye çağrılıyor.”

“NE SOKAĞI NE DE HAYALLERİMİZİ TERK EDECEĞİZ”

Eylemde söz alan SOL Genç üyesi Arda, şöyle konuştu:

"MESEM sömürüsüne karşı durduğu için tutuklanan 16 arkadaşımızın ve asgari ücreti protesto ettiği için dün İstanbul’da gözaltına alınan öğrencilerin öfkesiyle haykırıyoruz: Bizi sefalete mahkûm eden bu geleceksizlik düzenini reddediyoruz! Liseli arkadaşlarımızı patronlara ucuz iş gücü yapan, üniversiteliyi işsizliğe hapseden bu sömürü çarkına karşı ne sokağı ne de hayallerimizi terk edeceğiz."