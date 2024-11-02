Bursa’da AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Eslem'in parmağı koptu

Bursa’da AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Eslem'in parmağı koptu.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Osmaniye Mahallesindeki bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle yürüyen merdivenden inen Eslem O.'nun eli mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan küçük çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da özel bir hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)