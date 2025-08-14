Bursa’da ayı ile çarpışan araç pert oldu, ayı telef oldu

Bursa’da seyir halindeki sürücü, yola aniden çıkan ayıya çarptı. Kazada ayı telef oldu, araç ise maddi hasar aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mert E. idaresindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, Bursa istikametine seyir halindeyken Mezitler mevkisinde aniden yola çıkan ayıya çarptı. Araç, sol ön kısmından aldığı darbe ile yolda savruldu. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü büyük panik yaşarken, çarpmanın etkisiyle ayı olay yerinde telef oldu. Olay yerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağlayarak telef olan hayvanı yoldan kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.