Bursa’da balkondan düşen çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi sokakta meydana geldi. 3 katlı Apartmanın 1. Kat balkonunda oynayan 6 yaşındaki İbrahim Ensar K., çocuk tırmandığı korumalıklardan bahçeye düşerek yaralandı. Beton zemin üzerine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.