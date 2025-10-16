Bursa’da barajlar kritik seviyede: BUSKİ’den 7 günlük su kesintisi planı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim günlerinde yapacağı su kesintilerini duyurdu.

"HEDEF, GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SU TASARRUFU "

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir" denildi.