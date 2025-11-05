Bursa’da bir kadın boşandığı erkek tarafından bıçaklandı

Mudanya ilçesinde markette çalışan Mihraç E., iş yerine gelen boşandığı erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan Mihraç E. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli bir süre sonra polisi arayıp metro istasyonunda olduğunu belirterek, teslim oldu.

Olay, dün öğle saatleri sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi.

İddaya göre Mihraç E.’nin çalıştığı markete gelen boşandığı erkek üzerindeki bıçakla Mihraç E.’ye saldırdı.

Mihraç E., göğsünden bıçak darbesi aldı. Boşandığı erkek olay yerinden kaçtı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı kadın, Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından Osmangazi ilçesi Emek Metro istasyonuna gelen şüpheli ise burada polisi arayıp, boşandığı kadını bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine şüpheli, yanına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.