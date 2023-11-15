Bursa’da bisiklet kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Ahmet E. (14) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan Özgür A. (19)’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya ve devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki Muhammed A. (13) yaralandı.
Yaralanan 3 genç, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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