Bursa’da bisiklet yarışı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa'da 3 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan 8. Uludağ Performans Tırmanış Bisiklet Yarışı nedeniyle 08.30-12.30 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bursa’da 3 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek bisiklet yarışı nedneiyle bazı yollar kullanılamayack.

Nilüfer ilçesi Eker Meydanı, Doğancı Barajı ayrımı, Çaybaşı, Karaislah köyü ayrımı, Soğukpınar ve Uludağ Milli Parkı güzergâhında 3 Ağustos Cumartesi günü 08.30-12.30 saatleri arasında 8. Uludağ Performans Tırmanış Bisiklet Yarışı düzenlenecek.

Bursa-Keles yolu güzergahında saat 08.20’den itibaren Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı-Eker Meydanı’ndan başlayarak Çamlıca Kavşağı, Misi Köprüsü, Doğancı Barajı ayrımı, Çaybaşı, Karaislah köyü ayrımı, Soğukpınar, Uludağ Milli Parkı güzergâhlarından geçişler olana kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacak.

Yarış boyunca güzergahlardan geçişler sağlandıkça güzergahlarda bulunan bağlantılı cadde ve sokaklar kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Sürücülerin tedbirli olması istendi.yarış