Bursa’da çevrimiçi yazı atölyesi kapılarını açıyor

Yunus Emre BADIR

Bursa merkezli bağımsız tiyatro kolektifi TiyatrObur tarafından gerçekleştirilen Yaza-Bilme Atölyesi, 1 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Atölyesi, yazıya adım atmak isteyen 18 yaş üstü herkese açık olacak.

Atölye, haftada iki gün ikişer saat sürecek şekilde toplam dört hafta planlanırken, bireysel ya da grup çalışmalarına uygun esnek yapısıyla dikkat çekiyor.

TiyatrObur’un Genel Sanat Yönetmeni ve atölye yürütücüsü Umut Yasar tarafından yürütülecek çalışmada, yalnızca yazma teknikleri değil; felsefe, psikoloji, sosyoloji, tiyatro, sinema ve edebiyat gibi farklı disiplinlerle yazı sanatı arasında köprüler kurulacak.

BirGün'e konuşan TiyatrObur’un Genel Sanat Yönetmeni ve atölye yürütücüsü Umut Yasar, tiyatro, yazarlık ve senaryo alanında edindiği çok yönlü birikimi, disiplinlerarası bir anlayışla Yaza-Bilme atölyesinde katılımcılara paylaşmayı hedeflediğini belirtti.

Yasar, TiyatrObur’da düzenleyeceği atölyeyle yazmanın, yalnızca kişisel bir ifade değil; bu coğrafyada yaşananlara tanıklık etmenin, dayanışmanın ve dönüşümün bir aracı olarak gördüğünü ifade etti.