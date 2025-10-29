Bursa’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

(BURSA)- Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Heykel’de düzenlenen tören alanına gelen yüzlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Cumhuriyet Bayramı, Bursa Valiliği’nin Atatürk Caddesi’nde düzenlediği programla kutlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törene, Vali Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunarak Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Ayyıldız, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Programda Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi halk oyunları ekiplerinin gösterileri, mehteran takımı ve kılıç kalkan gösterisi büyük ilgi gördü. Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı F-16’ların Bursa semalarındaki gösteri uçuşu ise büyük alkış aldı.



Kent dört bir tarafında Cumhuriyet coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentin farklı noktalarında da etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kapanca-Tirilye rotasında doğa yürüyüşü, ayak tenisi, yetişkinler tenisi ve U-13 futbol turnuvası düzenlendi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından Kaplıkaya Huzurevi’nde Cumhuriyet etkinlikleri yapılırken, BURULAŞ tarafından metro istasyonları ve BUDO iskelesinde canlı müzik performansı sergilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından UNESCO Meydanı’nda hazırlanan Atatürk’ün siluetinden oluşan dev puzzle çalışması vatandaşlar tarafından renklendirildi. Kentin birçok noktasına yerleştirilen yapay zekâ kioskları da Bursalılardan büyük ilgi görüyor. Kiosklar aracılığıyla fotoğraf çektiren vatandaşlar, yapay zekâ teknolojisi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede yer alma mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in 102'nci yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere herkese minnet borçlu olduklarını belirten Bozbey, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.