Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa’da düğün kâbusa döndü, taraflar birbirine girdi

Ajans Haberleri
  • 03.07.2025 11:15
  • Giriş: 03.07.2025 11:15
  • Güncelleme: 03.07.2025 11:15
Kaynak: İHA
Bursa’da düğün kâbusa döndü, taraflar birbirine girdi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir düğünde çocuk meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına döndü. Gelin ve damadın en mutlu gününde yaşanan arbede, davetlilere korku dolu anlar yaşattı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde çocuk meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Gelin ve damadın en mutlu günü yerini kavgaya bırakırken, davetliler panik dolu anlar yaşadı. Yaşanan kavgayı düğüne gelen misafirler güçlükle ayırırken, o anlar amatör kameraya anbean yansıdı.

BirGün'e Abone Ol