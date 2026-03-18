Bursa’da edebiyat söyleşileri

Kültür Sanat
  • 18.03.2026 05:15
Birgül BİRBEN

Bursa Kültür’ün ücretsiz olarak düzenlediği edebiyat ve felsefe söyleşileri devam ediyor.

Çocukları için “Benim Bir Hikâyem Var” söyleşi serisi 24 Mart’ta Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Bursa Sanatla Yeşeriyor” kapsamında “Kadın ve Edebiyat” başlığıyla 26 Mart’ta Merinos AKM’deki etkinlikte Sema Soykan, Nilgün Türksever Görgü ve Şafak Baba Pala bir araya gelecek.

“İnsan ve Felsefe” söyleşisi ise 27 Mart’ta Tayyare Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Nami Başer’i ağırlayacak.

