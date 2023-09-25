Bursa’da fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, Marmara denizinde kuzey ve kuzey doğu yönlerinden esecek fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Eylül 2023 akşam saatlerinden itibaren Marmara denizinde kuzey ve kuzey doğu yönlerinden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde; 50-75 kilometre/saat) beklenmektedir. Meydana gelebilecek; kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."