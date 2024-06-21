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Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir plastik geri dönüşüm deposunda başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle Ziraat Odasının mısır deposuna da sıçradı. İlçeye bir çok yakın ilçeden takviye itfaiye ekibi sevk edilirken yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Yerel
  • 21.06.2024 17:34
  • Giriş: 21.06.2024 17:34
  • Güncelleme: 21.06.2024 17:36
Kaynak: İHA
Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir plastik geri dönüşüm deposunda saat 16.30 sularında başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle Ziraat Odasının mısır deposuna da sıçradı.

Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ilçenin bir çok bölgesinden görüldü. Lastik ve plastiklerin olduğu depoda çıkan yangını söndürmek için bölgeye birçok itfaiye sevk edildi.

Söndürme çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.

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