Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir plastik geri dönüşüm deposunda başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle Ziraat Odasının mısır deposuna da sıçradı. İlçeye bir çok yakın ilçeden takviye itfaiye ekibi sevk edilirken yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Yerel 21.06.2024 17:34 Giriş: 21.06.2024 17:34

Güncelleme: 21.06.2024 17:36 Kaynak: İHA

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