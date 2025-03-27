Bursa’da gözaltına alınanlardan 15 kişi serbest bırakıldı: 7 tutuklama talebi

Bursa'da 23 Mart pazar günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolarda gözaltına alınanlar Uluyol Adliyesi'ne sevk edildi.

Eylemler nedeniyle Bursa'da bugüne kadar 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 çocuk dün serbest bırakıldı. Bugün ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20'ye yakın kişinin Uluyol Adliyesi'nde işlemleri devam ediyor. En az 7 kişinin savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.