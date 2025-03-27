Bursa’da gözaltına alınanlardan 15 kişi serbest bırakıldı: 7 tutuklama talebi
Bursa'da 23 Mart pazar günü yapılan eylemde gözaltına alınanlar Uluyol Adliyesi'ne sevk edildi. Bursa'da eylemler nedeniyle gözaltına alınan 50 kişiden 8'i çocuk 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. En az 7 kişi hakkında ise tutuklama talep edildi.
Bursa'da 23 Mart pazar günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolarda gözaltına alınanlar Uluyol Adliyesi'ne sevk edildi.
Eylemler nedeniyle Bursa'da bugüne kadar 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 çocuk dün serbest bırakıldı. Bugün ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
20'ye yakın kişinin Uluyol Adliyesi'nde işlemleri devam ediyor. En az 7 kişinin savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.