Bursa’da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir motosiklet, zeytin ve zeytinyağı hırsızlığının yanı sıra mazgal ve kamyon aküsü hırsızlığı olaylarına karışan 2 zanlıyı yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi’de geçtiğimiz günlerde iki ayrı hırsızlık olayının 2 zanlısını yakaladı. Alınan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Soydaşkent bölgesindeki bir depodan 10 kilo zeytin ile 10 kilo zeytinyağı ve bir motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler yaptıkları araştırma neticesinde hırsızlık zanlısının U.L. (20) isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahsı takibe alan polis ekipleri U.L.’nin Yalova’da olduğunu tespit etti. U.L. burada polis ekipleri tarafından yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Şahsın sorgulamasında çalınan motosikletin Çakırlı Mahallesinde olduğu öğrenildi. Çalınan motosiklet buradan alınarak sahibine teslim edildi.

Mazgal ve akü hırsızı da yakalandı

Yine aynı gece Arkaltı caddesi üzerindeki mazgallar ile Zeytinciler çarşısında park halindeki bir tırdan akü hırsızlığı ihbarını alan ekipler yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık zanlısının H.D. (30) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile H.D. yakalanarak gözaltına alındı.



Hırsızlık zanlıları Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Adliyeye sevkedildi. U.L ve H.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.