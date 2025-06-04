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Bursa’da hortum paniği kamerada… Bir anda geldi tozu dumana kattı

Ajans Haberleri
  • 04.06.2025 18:08
  • Giriş: 04.06.2025 18:08
  • Güncelleme: 04.06.2025 18:08
Kaynak: İHA
Bursa’da hortum paniği kamerada… Bir anda geldi tozu dumana kattı

Bursa’da oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Mahallede etkili olan ani hava hareketi sonucu oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen hortum tozu dumana kattı. Hortumun yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi, bazı vatandaşlarda kısa süreli korku ve panik oluşturdu. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çevredeki bazı hafif cisimlerin savrulduğu, insanların panik içinde güvenli alanlara doğru yöneldiği anlar yer aldı.

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