Bursa’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde bulunan İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Melih K.(21) idaresindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, OSB’den kavşağa giriş yapan Fahrettin K.(56) yönetimindeki 16 BGL 140 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek ters dönerken, kazada her iki sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mutez H.(16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.