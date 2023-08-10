Bursa’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Bursa’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışan yaralı ise, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Orhaneli-Harmancık yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ö.’nün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri aracın içerisinde sıkıştı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.