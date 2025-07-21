Bursa’da iki grup arasında çıkan kavga kamerada

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışmada artan tansiyon sonrası taraflar birbirine girdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma sokağa taştı. Tansiyonun artmasıyla taraflar birbirine tekme tokat girdi. Panik dolu anlar yaşayan çevredekiler 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar güçlükle ayrıldı. Tarafların tekme tokat kavgası ise kameraya anbean yansıdı.