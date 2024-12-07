Bursa’da ilk uluslararası edebiyat festivali coşkusu

Oktay EVSEN

Bursa’nın ilk uluslararası edebiyat festivali BUEF - Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali’nde yarın son gün. Festivalde, Avusturya, Hollanda, Kuzey Makedonya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’den 17 sanatçı okurlarla buluşuyor.

“Başlangıçlar” temasıyla yola çıkan festivalde, edebiyat dünyasından Aysun Altındağ, Dejan Trajkoski, Gaye Boralıoğlu, Elif Yonat Toğay, Feyza Hepçilingirler, Filiz Aygündüz, Gökçe Gökçeer, Hakan Akdoğan, Hannah Peck, Kjersti Skomsvold, Marek Sindelka, Merve Ergenoğlu, Rachel Van Kooij, Şebnem İşigüzel, Tuğba Aktaş Deli, Tuğçe Isıyel ve Zeynep Kaçar etkinlik yapacak. Tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açık.